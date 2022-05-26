У Тернополі триває “соляна лихоманка”. Люди у пошуках солі обходять кілька магазинів, але не завжди щастить.

У пані Лариси це вже п’ятий на рахунку. Тут на неї теж чекає розчарування, ідеться в сюжеті ІНТБ.

Підвищений попит на сіль зумовлений тим, що через бойові дії у Донецькій області зупинив роботу завод “Артемсіль”. Це найбільше в Європі підприємство з солевидобутку. І люди цієї інформації так злякались, що кинулися скуповувати сіль.

“Про те, що немає солі я дізналася з фейсбуку. В мене друзі з Києва, я сама з Києва. Друзі три дні шукають. Імпортна є, але вона дорога. Української нема. Є польська і ще якась. На огірочки не підходить, тому шукають нашу”, — каже відвідувачка магазину Надя.

Керівник одного з продуктових магазинів Василь Тененський Тернополя заспокоює, що сіль буде, лише потрібно трішки зачекати. На крайній випадок її постачати можуть з сусідніх країн, наприклад, Польщі чи Румунії. Щоправда, це трохи вплине на її вартість.