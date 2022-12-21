На сьогоднішній сесії Тернопільської обласної ради депутати затвердили Олександра Ріпку на посаді генерального директора КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Новий керівник отримав професію стоматолога у Львові в 1992 році, після чого навіть встиг 5 років попрацювати у Тернопільській міській клінічній лікарні №2. До теперішнього призначення працював начальником управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради, повідомляють Тернополяни.

Загалом, у нього майже 15 років керівного стажу, напевно тому спеціальна комісія визначила його переможцем конкурсу де також брали участь двоє чинних депутатів обласної ради та колишній директор обласного департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації.

Хочеться вірити, що відтепер цей напрямок у надійних руках.

Нагадаємо, попередній керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Михайло Ярославович Джус помер 8 жовтня 2022 року на 64-му році життя.