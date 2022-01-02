Штам коронавірусу Омікрон зафіксували у Львові.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, в Україні вже підтвердили шість випадків зараження цим штамом. Втім, епідеміологи припускають, що їх набагато більше.

Штам «Омікрон» вперше виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі.

“Нові збудники найчастіше виявляються в густонаселених регіонах. Оскільки у вірусу є ідеальні умови для швидкого поширення. Ризик заразитися новим штамом був і залишається для всіх людей. Ми вже звикли, що COVID-19 нам постійно приносить якісь сюрпризи неприємні. Збудник вже досяг Європи, підтверджений в Україні, це означає, що цей збудник вже широко циркулює в людській популяції. Але чи варто його боятися? Не варто! Дослідження показують, що його людина переносить здебільшого легше, ніж інші штами”, – каже професор медуніверситету, лікар-інфекціоніст Василь Копча.

Нагадаємо, перший випадок Омікрону в Україні підтвердили 18 грудня. Вже 21 грудня Міністерство охорони здоров’я повідомило про одужання інфікованого чоловіка.