Шопка замість ялинки: більшість громад Тернопільщини цього року не встановлюють новорічні дерева. ФОТО

Більше половини громад на Тернопільщині відмовилися цього року встановлювати новорічні ялинки.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед них – Шумська територіальна громада.

У Шумську на площі Героїв Майдану замість ялинки облаштували різдвяну шопку. Цьогоріч у громаді відмовилися від традиційного прикрашання та ілюмінацій, а надали перевагу вшануванню християнських та українських традицій.

«Цього року не до таких розваг. Наша країна – у війні. Щодня помирають люди. Тому не актуально. Вирішили не встановлювати ялинку, зате зробили шопку. Здається, час подбати про християнські традиції», – каже жителька громади Ольга Бублик.

У день встановлення шопки представники «Пласту» передали Вифлеємський вогонь миру. Пластуни повісили паперові синьо-жовті прапорці та голуби миру на «ялинку перемоги», що росте на алеї.