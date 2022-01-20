Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували максимальний показник захворюваності на COVID-19 від початку пандемії — 1144 випадки.

Значно побільшало інфікованих серед школярів. Відтак окремі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання.

Станом на сьогодні хворіє 141 школяр, – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Побільшало хворих у міській дитячій лікарні.

«Завантаженість інфекційного відділення дитячої лікарні становить 76%. Спостерігається високий приріст захворюваності серед дітей, які після свят повернулись на навчання. Станом на 20 січня хворіє 141 школяр. Наразі не йде мова про повне припинення роботи закладів освіти, однак деякі з них самостійно приймають рішення про закриття класів, з метою недопущення поширення інфекції. За показниками, наша область відповідає критеріям помаранчевої зони».

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки в області посилила контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Зокрема, у громадському транспорті, закладах харчування, органах місцевого самоврядування відстежуватимуть дотримання санітарно-епідемічних правил.