Гуманітарну допомогу від UNICEF отримали школи на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Це бойлери та обігрівачі, які застосовуватимуть у навчальних закладах 30 громад області.

Бойлери та обігрівачі дозволено використовувати в освітніх закладах, – каже Ольга Хома. Зокрема, ці технічні засоби необхідні у закладах інституційного догляду.

«Навчальні заклади нашої області отримують допомогу від UNICEF. Цього разу це 100 обігрівачів та 50 бойлерів. Їх ми передали у заклади загально-середньої освіти, професійної освіти та заклади інституційного догляду та виховання дітей. У громадах самостійно вирішують, який навчальний заклад найбільше потребує цих засобів, туди і спрямують їх».

Через тиждень в області очікують чергової допомоги від UNICEF для шкіл.