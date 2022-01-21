Понад тридцять шкіл Тернопільщини зупинили очний навчальний процес через поширення COVID-19.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Цього тижня часті випадки коронавірусу почали реєструвати серед учнів і вчителів.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, серед дітей шкільного віку кількість хворих стрімко збільшується. Наразі COVID-19 підтверджено у майже півтисячі школярів краю.

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“Аналізуючи з 11 січня, коли діти вийшли з канікул, в нас дуже високий приріст захворюваності саме серед дітей, тобто непедагогічних працівників. Ми пропонуємо забезпечити закриття окремих класів, окремих закладів освіти з приводу недопущення поширення інфекції спричиненої COVID-19. Це стосується не тільки вчителів, а саме дітей. Потрібно буде закривати на карантин або окремі класи, або окремі заклади освіти. Хочу зазначити, що станом на сьогодні маємо закриті окремі класи в Борсуківській громаді, повністю прийняла рішення Підгаєцька громада щодо переходу на дистанційну форму навчання. Також є пропозиція — забезпечити дотримання провітрювального режиму в закладах освіти”, – зазначила Ольга Хома.

У разі подальшого збільшення кількості хворих серед учнів і вчителів, Тернопільська область може повністю перейти на дистанційний формат навчання.