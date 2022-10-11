На дистанційне навчання перевели школи на Тернопільщині від сьогодні по 14 жовтня через підвищену загрозу ракетних ударів по всій території України.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Відмовилися від очного навчання цього тижня також вищі навчальні заклади на Тернопільщині.

“Відбулася нарада з міністром освіти і науки України щодо форми навчання, яка має відбуватися цього тижня у школах і вишах області. Усі заклади освіти будь-якого типу і форми власності переходять на дистанційну форму навчання до 14 жовтня включно. Це стосується як закладів дошкільної освіти, закладів загальної, середньої освіти, професійної, передфахової вищої освіти та вищої освіти і також закладів позашкільної освіти. Усі батьки мають відповідально поставитися до життя, здоров’я, безпеки дітей і забезпечити їм вдома дистанційну форму навчання”, – зазначила Ольга Хома.

Додамо, вночі та вранці у Києві та інших областях України пролунала серія вибухів — цілили в об’єкти критичної інфраструктури. Російські військові випустили більше 80 ракет, українські сили ППО близько 45 збили.