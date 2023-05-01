На сонячних схилах степових і лучно-степових ділянок природного заповідника “Медобори” навесні щирим золотом зоріє горицвіт весняний (Adonis vernalis) – багаторічна трав´яниста рослина з великими, до семи сантиметрів у діаметрі, золотисто-жовтими квітками.

Про це повідомили на сторінці Природного заповідника “Медобори”.

Вид, занесений на сторінки Червоної книги України, включений до Додатку CITES. В народі горицвіт ще називають гориквіт, жовтоцвіт, мак заячий. Коли рослина зацвітає, здається що то сонячне сяйво загоряється на трав´янистих горбах.

Рослина в природних місцезростаннях потребує охорони. Для збереження та відтворення виду слід організовувати заказники в місцях його зростання, контролювати стан популяції. Заборонено заготівлю рослин, терасування та заліснення схилів.

Фото Руслани Слободян