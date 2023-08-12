В області розпочали перевірки освітніх закладів щодо готовності до нового навчального року. Дозвіл на початок освітнього процесу отримали перші шість закладів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник ТОВА Володимир Труш.

– На Раді оборони Тернопільської області прийнято рішення щодо чотирьох закладів, які будуть навчатися в режимі офлайн, – сказав Володимир Труш. – Тобто вони повністю готові, є висновки ДСНС, Нацполіції, комісії органів місцевого самоврядування. Прийнято рішення допустити їх до навчального процесу. Два заклади будуть навчатися у змішаній формі, тому що є ряд факторів. Для прикладу, укриття передбачене на 500 осіб, а навчається в школі 700. Тому складається графік навчання у дві зміни, щоб можна було використовувати укриття. Загалом, у Тернопільській області 96% навчальних закладів забезпечені укриттями. Зараз йде процес їх перевірки, модернізації. Багато громад виділили власні кошти: хто реконструював, хто добудовував укриття, робота триває. У червні змінилися ДБН норми щодо укриттів. Їх будуватимуть монолітними з бетону. Це ускладнює процес, але беремо собі за мету, щоб цього року не було гірше, ніж минулого.

Процес перевірки та погодження навчання в області мають проти майже 1400 освітніх закладів.