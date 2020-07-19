19 липня Петро Порошенко здійснив агітаційно-інспекційний візит в Тернопільську область.

Експрезидент побував на прощі в Зарваниці, привіз пакунки з ПЛР-тестами для кількох лікарень, зустрівся з партійцями та пройшовся в “почоті” своїх партфункціонерів центром Тернополя.

Візит відбувався на гарному для Порошенка емоційному фоні.

Після відходу з політики Вакарчука у нього практично не залишилося конкурентів на правому україноцентричному полі, завдяки чому у західних областях рейтинг “Європейської солідарності” зростає. Це добре розуміють місцеві партфункціонери, для політичної кар’єри яких Порошенко знову став палочкою-виручалочкою. Тому Степан Барна та особливо голова облради Віктор Овчарук добре постаралися для створення доброзичливої атмосфери. Порошенку організували теплий прийом в Університетській лікарні, куди він привіз благодійну допомогу.

Така обстановка стала “віддушиною” для Петра Олексійовича, який “охолов” до братів Барн після провалу на виборах до парламенту рік тому. Політсила Порошенка тоді з тріском програла вибори, посівши третє місце в області, а брати Барни на двох набрали 22% відсотки.

Не виключено, що тепер мають підрости акції голови обласної ради Віктора Овчарука, який в останні роки перебував у тіні братів Барн та Юриків, а зараз став магнітом притягання еліт, коли партія перейшла в опозицію. В деяких ЗМІ навіть з’явилася інформація, що ЄС розглядає Овчарука як кандидата на мера Тернополя.