За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», 43% українців вважають, що міжнародна політика України рухається у правильному напрямку, 46% – що у неправильному, ще 11% не змогли відповісти.

Водночас щодо справ в цілому в країні 67% вважають, що вони рухаються у неправильному напрямку,25% – у правильному, 7% – не визначилися.

Половина українців впевнені, що останні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні, ще чверть вважають, що це ніяк не впливає. Водночас лише 17% думають, що такі візити скоріше шкодять Україні.

Близько 60% опитаних вважають, що США та Великобританія в переговорах по Донбасу захищають інтереси України, третина вважають, що ці країни мають нейтральну позицію.

55% опитаних вважають, що ОБСЄ в переговорному процесі займає нейтральну позицію, 28% – захищає інтереси України, 5% – захищає інтереси Росії.

58% опитаних вважають, що Франція нейтральну позицію, 26% – захищає інтереси України, 8% – захищає інтереси Росії.

69% опитаних вважають, що Німеччина нейтральну позицію, 13% – захищає інтереси України, 13% – захищає інтереси Росії.

67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, і лише 12% – дуже добре знають їхній зміст. Кожен п’ятий взагалі не знайомий зі змістом угод, водночас цей показник знизився за останні 4 роки з 39 до 21%.

Більшість опитаних вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові (63%) і цей показники у динаміці збільшується. Лише 11% вважають, що Україна має виконати усі вимоги, водночас, 18% вважають навпаки, що Україна має вийти з переговорного процесу взагалі.

Більшість опитаних українців бачать Росію винною у тому, що Мінські угоди не працюють (57%), ще 10% покладають вину на представників т.зв ЛНР, ДНР і лише 12% вважають винною Україну. 12% не змогли відповісти хто винен.

Лідером президентського рейтингу є В.Зеленський, якого готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. П.Порошенка підтримують 16,8%, Ю.Тимошенко – 9,9%, Ю.Бойка – 8,3%. За Є.Мураєва готові віддати свої голоси 6,9%, І.Смешка – 6,6%, Д.Разумкова – 6,2%, В.Гройсмана – 5,7%, О.Ляшка – 3,1%. Рейтинг інших кандидатів не перевищує 3%. Порівняно з минулим місцем підтримка Зеленського дещо виросла, Ю.Бойка – дещо знизилась, в решти майже не змінилась.

Антирейтинг кандидатів продовжує очолювати П.Порошенко: 43% виборців не проголосували б за нього за жодних обставин. За Ю.Бойка не віддали б свої голоси близько 36%, за Ю.Тимошенко й В.Зеленського – по 33%, О.Ляшка – 23%, В.Кличка й Є.Мураєва – по 20%, А.Яценюка й О.Тягнибока – по 15%, В.Гройсмана – 13%.

Партію «Слуга народу» сьогодні готові підтримати 18,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, партію «Європейська солідарність» – 17,1%. За «Батьківщину» готові голосувати 10,8%, партію «Опозиційна платформа – За життя» – 9,7%. Партію Разумкова «Розумна політика» підтримують 5,9%, партію Мураєва «Наші» – 5,5%. За партію Притули «24 серпня» готові проголосувати 5,3%, за партію «Сила і честь» – 5,2%, Радикальну партію – 4,7%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 4,0%, партію Шарія – 3,4%, «УДАР Віталія Кличка» і ВО «Свобода» – по 2,8%. Рейтинг інших політичних сил – не більше 2%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 12-13 лютого 2022 р.

Нагадаємо, на сайті проходить опитування щодо того, кого читачі бачать наступним Президентом України.