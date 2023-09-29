Ще у кількох потягах, які курсують через Тернопіль, буде воєнізована охорона

Національний перевізник “Укрзалізниця” збільшив кількість рейсів у супроводі воєнізованої охорони до дев’яти.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

За інформацією компанії, у вересні до проєкту “ЗалізнаБезпека” долучені поїзди:

№29/30 Ужгород – Київ – Ужгород,

№59/60 Чоп – Київ – Чоп,

№85/86 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя,

№119/120 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя,

№ 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород,

№ 357/359 Київ – Ворохта – Київ.

Ще на трьох поїздах супровід воєнізованої охорони було поновлено у червні цього року: №41/42 Дніпро – Трускавець – Запоріжжя, №81/82 Київ – Ужгород – Київ та “Інтерсіті+” №712/711 Київ – Краматорськ – Київ.

Наголошується, що супровід здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

Працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці мають право вживати заходів фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

В УЗ зазначають, що надалі кількість таких рейсів буде збільшено.