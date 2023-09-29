Національний перевізник “Укрзалізниця” збільшив кількість рейсів у супроводі воєнізованої охорони до дев’яти.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
За інформацією компанії, у вересні до проєкту “ЗалізнаБезпека” долучені поїзди:
- №29/30 Ужгород – Київ – Ужгород,
- №59/60 Чоп – Київ – Чоп,
- №85/86 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя,
- №119/120 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя,
- № 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород,
- № 357/359 Київ – Ворохта – Київ.
Ще на трьох поїздах супровід воєнізованої охорони було поновлено у червні цього року: №41/42 Дніпро – Трускавець – Запоріжжя, №81/82 Київ – Ужгород – Київ та “Інтерсіті+” №712/711 Київ – Краматорськ – Київ.
Наголошується, що супровід здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.
Працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці мають право вживати заходів фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.
В УЗ зазначають, що надалі кількість таких рейсів буде збільшено.