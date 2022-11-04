Ще один тернополянин віддав життя за Україну: йому було 29 років

Щойно стало відомо про загибель ще одного мужнього воїна з Тернополя.

Страшна війна забрала життя Максима Кюза. Захиснику було 29 років.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Мужньо захищаючи і обороняючи Україну, на Харківщині загинув тернополянин Кюз Максим Олегович (16.03.1993 р.н). Співчуваємо та сумуємо разом з рідними та близькими. Вічна пам’ять Герою!”, – написав Сергій Надал.

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