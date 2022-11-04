Війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини – Ярослава Соболя

Знову страшна звістка прийшла на Тернопільщину.

Війна без жалю забрала життя ще одного нашого Героя – захисника та мужнього бійця, який боронив українську землю від російського окупанта – Ярослава Соболя.

Про важку втрату повідомили на сторінці Трибухівської громади.

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“Сум і нестерпний біль огорнув серця жителів села Трибухівці та всіх хто його знав від звістки про загибель.

Трибухівська громада у скорботі низько схиляє голову та висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України.

Перебуваємо у скорботі разом з вами”, – ідеться у повідомленні громади.

Вічна та світла пам’ять герою!

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