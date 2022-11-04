“Вірив у світле, бо й сам був світлим”: на Тернопільщині прощаються із Героєм Володимиром Сировим. ФОТО

Сьогодні на Тернопільщині, у селі Старий Почаїв, попрощаються із загиблим Захисником Володимиром Сировим.

Володимиру Сирову було 46 років. Він захищав рідну землю у складі Збройних сил України із 5 березня 2022 року, повідомляють на сторінці Кременецької районної державної адміністрації.

Герой російсько-української війни Володимир Сиров був старшиною, командиром міномета. Він загинув 28 жовтня поблизу села Водяне Покровського (Ясинуватського) району Донецької області.

У Героя залишились дружина Людмила та четверо синів: Макар — першокласник, а Олександр навчається в 11 класі. Андрій вже закінчив профтехучилище, а Микола був в теробороні, зараз на фронті боронить Україну. Втратили рідну людину брат Микола та сестра Жанна.

— Золоті руки Володі, змалечку привчені до роботи, уміли все, — згадує Наталія Саган, заступник директора з виховної роботи Старопочаївської школи. — Люди поважали його, а якщо потрібна була підтримка чи порада, звертались до нього і були впевнені, що поможе. Бо не знав слів ,,не вмію”, ,,не зроблю”, ,,не допоможу”.

— Він сіяв, орав, садив, будував, оздоблював, виховував, кохав, захищав, вірив у світле, бо й сам був світлим, — згадує Оксана Галушка. — Був постійно зайнятим і нікому ні в чому не відмовляв. Біля церкви, яка є пам’яткою архітектури, бо збудована без жодного цвяха, працював з радістю, натхненням. Допоміг відремонтувати дзвіницю, виконував фасадні роботи біля церковної хати, на цвинтарі оздоблював хрест-фігуру, капличку в центрі села безоплатно теж робив безоплатно.

Вчора тіло Захисника зустріли на рідній землі. Мешканці району, представники органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, військовослужбовці та бойові побратими прийшли вшанувати пам’ять воїна.

Сьогодні о 13-й годині відбудеться молитва за упокій в домі загиблого. Чин похорону розпочнеться о 14-й годині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героїв. Розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!