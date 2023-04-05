Чотири автобуси для перевезення школярів отримала Тернопільщина.

Про це повідомила начальниця обласного департаменту освіти Ольга Хома. Їх передали Великогаївській, Вишнівецькій, Борщівській і Зборівській громадам.

Автобуси привезли з Франції. Це гуманітарна допомога для України.

«Наша область отримала 4 автобуси для підвезення учасників освітнього процесу. Це домовленості між Міністерством освіти і науки України та іншими країнами, які входять до Європейського Союзу, яку надають гуманітарну допомогу для наших громад. Ці автобуси до нас прийшли безкоштовно і передаються в територіальні громади, які на початку війни віддали свої автобуси для Збройних сил для евакуації населення. Цього разу автобуси отримує 4 громади. Ми ще очікуємо 10 автобусів вже зі Швеції», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, Тернопільщина наразі очікує 10 автобусів від європейських донорів. Їх отримають Кременецька, Залозецька, Скориківська, Теребовлянська, Бережанська, Борсуківська, Заліщицька, Монастириська, Лановецька, Трибухівська громади.