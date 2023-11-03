На черговому засіданні 32-ї сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно 16 військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

ПРУС Ігор Степанович – солдат;

ДАНИЛЮК Олександр Олександрович – старший сержант;

ЖМУД Володимир Романович – солдат;

КОЧАН Олег Васильович – солдат;

ПОЛЬНИЙ Тарас Вікторович – солдат;

РАТНОВСЬКИЙ Костянтин Миколайович – солдат;

ВЕНГЕР Віталій Олегович – старший сержант;

ГАЛАТ Тарас Русланович – матрос;

МОЛЧАНОВ Сергій Олексійович – молодший сержант;

ПАЙОНК Володимир Юрійович – сержант;

ВОВЧУК Михайло Олексійович – старший солдат;

ОЛІЙНИК Віталій Володимирович – старший солдат;

ЧЕРВІНСЬКИЙ Богдан Степанович – молодший лейтенант;

ШКОЛЬНИЙ Микола Павлович – старший солдат;

ДЕЙНЕКА Петро Ігорович – старший солдат;

ЯКУБЕЦЬ Олег Анатолійович – солдат.