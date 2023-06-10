Масштабна пошуково-рятувальна операція на Тернопільщині мала щасливий фінал.

Вчора орієнтовно о 17:10 рятувальники відшукали в лісі раніше зниклу жительку села Мирне Підгаєцької територіальної громади.

Незважаючи на те, що провела дві ночі в лісі, бабуся перебувала у доброму гуморі. На запитання когось із пошукової групи, що вона тут робить, жінка відповіла, що збирає суниці.

Нагадаємо, 83-річна жінка зникла ще 8 червня. По обіді вона вийшла з Підгаєцької міської лікарні і додому не дійшла. Під час останньої розмови з працівниками поліції зникла повідомила, що перебуває в лісі.

Аби впевнитися, що здоров’ю жінки нічого не загрожує, рятувальники доправили її до лікарні та передали медикам для обстеження.