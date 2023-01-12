Блогерка з Тернополя Аліна Френдій розпочала новий 2023-й рік з втілення давньої мрії – ринопластики.

На своїй сторінці в Instagram Аліна опублікувала фото майже відразу після операції, яку проводили в Києві, пише 0352.ua.

“Народ, я це зробила. Ринопластика, 2,5 години, щаслива назавжди”, – написала Аліна.

Поки блогерка раділа оновленій зовнішності, підписники встигли покритикувати її рішення в коментарях. Мовляв, “ще одна піддалася тренду” й з оновленим носом буцімто “взагалі не ви”.

“От читаю коментарі і розумію, що люблю усіх: і свідомих, і токсіків. Справді. Завжди дивувалася, як люди можуть перейматись і сумувати за чиїмось відрізаним волоссям, новим носом чи грудьми. А виявляється, можуть. Тільки от це вже не моя проблема, бо зараз мій рівень щастя сягає десь 101%. І це так круто, що я нарешті наважилась”, – написала Аліна.