Замість отримати пухнастого друга – втратила кошти. Така прикра історія трапилася з жителькою Тернопільського району. Вона вирішила в мережі Інтернет придбати кошеня в подарунок дітям на свята.

Потерпіла знайшла оголошення і зателефонувала продавцю, однак, натрапила на шахрая. Той уміло розповів, чому варто придати кошеня породи шотландська висловуха саме в нього, мовляв тварина має гарний родовід і відповідає всім стандартам породи. Цінив недешево, але запевнив, що надішле відповідну документацію та ветпаспорт. Чоловік хотів передоплату і пообіцяв вже наступного дня відправити кота новій господарці. Проте, його номер вранці наступного дня перестав відповідати. Жінка втратила 3 тисячі гривень.

Поліцейські вкотре застерігають торгувати в мережі розсудливо! Не здійснюйте передоплату дороговартісного товару! У випадку придбання тварин, ретельно перевіряйте продавця. Пересвідчіться, чи фото реальні, вимагайте показати тварин через відеозв’язок, шукайте відгуки про нього.

Перевірте чи часом фотографії товару не взяті з Інтернету, вимагайте надіслати додаткові фото.

Вибирати оголошення з найнижчою ціною також не варто – саме так найчастіше аферисти приваблюють своїх жертв, ще й запевняють, що торгують не для заробітку. Проявіть обачність!