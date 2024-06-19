Поширені міфи та правдиві факти про сухий корм для котів

Сухий корм для котів завжди був предметом обговорень серед власників хатніх тварин та фахівців. Деякі стверджують, що це ідеальне харчування для котів, тоді як інші впевнені, що таке харчування може бути шкідливим для їхнього здоров’я. Хто ж з учасників суперечки ближчий до правди? Розгляньмо міфи та правдиві факти про сухий корм для котів.

Міф 1. Шкідливість для здоров’я

Багато власників тварин вважають, що сухий корм для котів містить лише заповнювачі та шкідливі добавки. Однак насправді якісний сухий корм містить багато корисних інгредієнтів, які забезпечують повноцінне харчування, включаючи білки, вуглеводи, жири, вітаміни та мінерали. Але важливо обирати корм правильно. Існує чотири класи кормів.

Економ. Дешевий корм поганої якості. Преміум. Корм середньої якості, в складі може не вистачати достатньої кількості м’ясних компонентів. Супер-преміум. Корм повнораціонного типу, має в складі все необхідне, включаючи вітамінно-мінеральний комплекс. Холістик. Корм з відбірних інгредієнтів, які можна вживати навіть людям.

Чим вищий клас, тим безпечніший та корисніший корм. Тож якщо хтось стверджує, що сухі корми шкодять, можливо, вони мають на увазі економ-клас.

Факт 2. Якісний сухий корм містить всі необхідні поживні речовини

Відомі виробники сухого корму для котів проводять ретельні дослідження та використовують високоякісні інгредієнти, щоб забезпечити кота всіма необхідними поживними речовинами. Тому важливо вибирати корм від довірених виробників та уважно читати склад на упаковці.

Міф 3. Сухий корм спричиняє захворювання сечового міхура

Деякі люди вважають, що сухий корм може бути причиною утворення каменів у сечовому міхурі у котів. Це поширений міф серед власників тварин. Сухий корм не завжди є причиною утворення каменів у сечовому міхурі

Хоча деякі види сухого корму можуть збільшувати ризик утворення каменів у сечовому міхурі, більшість сухих кормів містять спеціальні інгредієнти, які допомагають запобігати цьому захворюванню.

Міф 4. Сухий корм забезпечує краще очищення зубів

Більшість власників тварин вважають, що сухий корм допомагає у попередженні проблем з зубами у котів.

Сухий корм може бути корисним для здоров’я зубів

Хоча сухий корм не може замінити регулярне чищення зубів кота, жування сухого корму може допомагати у попередженні нальоту на зубах. Проте важливо також забезпечити коту додаткові заходи догляду за зубами.

Сухий корм викликає ожиріння

Існує думка, що сухий корм може призвести до надмірного набору ваги у котів через високий вміст вуглеводів та калорій.

Правильна порція сухого корму не є причиною ожиріння. Раціональне годування, правильний вибір корму та врахування індивідуальних потреб кожного кота допоможуть у попередженні надмірного набору ваги. Тому сухий корм для котів може бути корисним додатком до раціону вашого улюбленця, якщо ви виберете якісний продукт та дотримуватиметесь рекомендацій щодо годування. А вигідно замовити різні види кормів провідних брендів завжди можна в інтернет-магазині allo.ua.