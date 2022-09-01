До Тернопільського районного управління поліції звернувся 36-річний місцевий мешканець, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-торгів.

Чоловік хотів придбати родичам дрова на зиму, знайшов відповідне оголошення в соцмережі. Однак, після переказу грошових коштів, зв’язок із продавцем зник як і саме оголошення. Потерпілий втратив три тисячі гривень, натрапивши на афериста в мережі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Поліцейські нагадують: оплату товару здійснюйте після доставки, або ж сплачуйте лише мінімальну передплату.

Не здійснюйте платіжні операції за вказівками невідомих, не переходьте на сумнівні посилання від продавців.