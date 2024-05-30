У Тернополі військовий намагався продати волонтерам пристрої для боротьби з дронами

У Тернополі СБУ викрила офіцера ЗСУ, котрий намагався продати пристрої для боротьби з дронами.

Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч.4 ст.410 КК.

Департамент військової контррозвідки СБУ виявив, що тернопілець в умова воєнного стану, отримав від невстановленої особи командира роти із військових формувань ЗСУ пристрої для радіоелектронної боротьби з дронами Sky Wiper EDM4S та Sky Wiper (Литва). Обладнання надавалося з метою продажу особам приналежним до однієї з волонтерських організацій Тернопільської області.

Підозри поки що нікому не оголосили.