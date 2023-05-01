У Тернополі вже розпочався сезон “молодих” фруктів та овочів.

На прилавках центрального ринку вже можна знайти цьогорічні кабачки, капусту, огірки, зелень та полуницю. Щоправда, містяни скаржаться, що ціни наразі зависокі, пише Файне місто.

– Треба врегулювати ціни. Не можна так відпускати абсолютно все. Для людей має бути, – каже тернополянка Лариса Іванівна.

Ціни на овочі в Тернополі

Капуста молода 45 – 50 грн/кг;

Капуста «стара» 25 грн/кг;

Капуста пекінська 60 грн/кг;

Капуста цвітна 100 – 120 грн/кг;

Огірки 80 – 105 грн/кг;

Огірки салатні 95 – 100грн/кг;

Томати 30 – 75 грн/кг;

Томати «Черрі» 80 – 110 грн/кг;

Цибуля зелена 15 – 18 грн/100 г;

Цибуля ріпчаста жовта 45 – 48 грн/ кг;

Цибуля синя 45 грн/кг;

Часник 120 – 130 грн/кг;

Морква 45 грн/кг;

Редиска 25 – 65 грн/кг;

Кабачок 100 – 65 грн/кг;

Баклажан 120 грн/кг;

Щавель 10 грн/пучок;

Кріп і петрушка по 12 грн/пучок.

Ціни на фрукти в Тернополі

– Полуницю ще не купую, чекаю свою, там напевно ще багато хімії. Я ще такої дорогої собі не дозволю (сміється), – каже тернополянка Ірина.

Полуниця 250 грн/кг;

Банан 65 грн/кг;

Мандарини 75 грн/кг.

Детальніше про ціни на фрукти, овочі та коментарі тернополян дивіться у записі прямого ефіру.