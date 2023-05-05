Сезон атракціонів стартує сьогодні у Тернополі: скільки вартують розваги

5 травня у тернопільському парку “Сопільче” відкривається весняно-літній сезон атракціонів. Тут працюватимуть сім різних видів розважальних локацій, тож відвідувачі зможуть обрати для себе те, що їм до вподоби.

Зокрема, на території парку працюватимуть такі атракціони: «Берізка», «Сонечко», «Автодром», «Карнавал», «Дитяча залізниця», «Дзвіночок», потяг «Гусениця». Щодо вартості, то цьогоріч вона складає від 25 грн до 50 грн. На атракціоні «Берізка» діти до 3-х років обслуговуються безкоштовно.

12 травня у парку Національного відродження для відвідувачів запрацюють дев’ять атракціонів, а саме: «Юнга», «Колесо огляду», «Ромашка», «Дитячі каруселі», «Сюрприз», «Грибок», «Веселі гірки», «Берізка», «Клоун».

Біля острова «Чайка» та на пляжі «Циганка», що у парку ім. Тараса Шевченка, будуть доступні також водні велосипеди. Час катання складає 30 хв та 1 год.

Перед новим весняно-літнім сезоном усі атракціони пройшли експертне обстеження фахівцями Тернопільського експертно-технічного центру Держпраці та отримали відповідні сертифікати безпеки і допущені до експлуатації.

“Просимо бути обачними, відвідуючи атракціони, та дотримуватися усіх вимог безпеки з метою уникнення травм”, – наголошують у міській раді.