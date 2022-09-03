Серце кілька разів зупинялося: тернопільські медики врятували чоловіка, якому злочинець встромив ножа у груди

Медики Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги робили неймовірне – вони повернули до життя чоловіка, котрому злочинець простромив ножем серце.

Про це розповіли на сторінці лікувального закладу.

25 серпня близько 20-ї години бригада швидкої допомоги доправила молодого чоловіка з ножовим пораненням в ліву половину грудної клітки. Пацієнт був у стані клінічної смерті.

Потерпілого негайно почали оперувати. Як виявилося, ніж пробив серце. Під час операції воно зупинялося кілька разів, але рішучі професійні дії хірургів та анестезіологів дозволили зашити поранення і повернути хворого до життя. Операція дозволила стабілізувати стан хворого.

Зараз пацієнт перебуває під наглядом хірургів, кардіологів та проходить реабілітаційний період.

До операційної бригади, яка зробила неймовірне, входили: хірурги Надія Гриньків та Олег Пелешок, хірург-інтерн Іван Попіль, анестезіолог Надія Сапіщук та операційна медсестра Оксана Рудак.