У Тернополі ветерани, які брали участь у бойових діях, можуть отримати до 150 000 гривень на розвиток власного бізнесу. Триває прийом необхідних для конкурсу документів. Також участь у проєкті можуть взяти дружини або чоловіки ветеранів війни.

Пряма мова мера

Що передбачає цей проєкт розповів міський голова Тернополя Сергій Надал

«Міська рада Тернополя надасть до 150 000 гривень на розвиток власного бізнесу ветеранів. Фінансова підтримка надається на конкурсних умовах на придбання обладнання, сировини, матеріалів, на оренду приміщень та транспортних засобів, на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, або на навчання та консультації з питань започаткування та ведення бізнесу. При цьому проєкти, які переможуть у конкурсі, повинні реалізовуватися на території міста Тернополя та сіл громади. Проєкт повинен бути реалізований впродовж бюджетного року», – пояснив Сергій Надал.

Які необхідно документи

Для отримання фінансової підтримки необхідно подати пакет документів у Центр надання адміністративних послуг (вул. Василя Костянтина Острозького, 6), зокрема:

заяву;

проект розвитку бізнесу;

документи, що підтверджують планові витрати на реалізацію проекту;

копію документа про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України) видана військовою частиною Міністерства оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, виданого не раніше 24 лютого 2022 року;

копію свідоцтва про одруження (для дружин/чоловіків).

Кінцевий термін прийому документів 29.02.2024 року.

Нагадаємо

У Тернополі роботодавці, які працевлаштовують військовослужбовців, звільнених з лав ЗСУ, можуть отримати компенсацію зі сплати ЄСВ впродовж 6-ти місяців з дня працевлаштування захисника. Умовою для отримання цієї компенсації є збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше мінімальної заробітної плати.