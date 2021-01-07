Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що рішення не запроваджувати локдаун із 8 січня ухвалено на підставі показників захворюваності на COVID-19, і в разі зростання кількості хворих місто “перейде в режим жорсткого карантину”.

“Усі рішення, у тому числі і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі ухвалює комісія з надзвичайних ситуацій виключно в інтересах жителів нашої громади і виходячи з фактичних даних медичних показників, а саме – показників захворюваності на COVID-19. У Тернополі спостерігалась тенденція до зменшення кількості інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні в медичних закладах із діагнозом “коронавірусна інфекція”. Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників навчальних закладів”, – написав мер у Facebook у четвер.

Він також зазначив, що усвідомлює і не виключає зростання кількості хворих, передає Інтерфакс-Україна.

“Після новорічних та Різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою. Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров’я. І готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров’ю та життю тернополян”, – написав градоначальник.

Сергій Надал також заявив: “Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих – ми призупинимо рішення комісії, і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Крім того, ми чітко розуміємо, що йдуть свята, і тестування можуть не проводитися повною мірою”.

Мер наголосив, що міська влада щодня моніторить ситуацію й ухвалює рішення на основі оцінки динаміки захворюваності. “Якщо показники захворюваності зменшуються – карантин послабляють. Якщо показники збільшуються – карантин посилюють, відповідно ми будемо дослухатися до рішення Кабінету Міністрів”, – підсумував Надал.

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