У Тернополі карантину вихідного дня не буде.

Про це під час брифінгу 13 листопада повідомив міський голова Сергій Надал.

– У Тернополі не будемо вводити додаткові обмеження у зв’язку із рішенням Уряду про карантин вихідного дня, – повідомив Сергій Надал. – Перед тим як прийняти таке рішення ми багато консультувалися з економістами, підприємцями, медиками. 13 листопада відбулася розширена нарада з представниками дрібного і середнього бізнесу міста, лікарями, епідеміологами, медичними працівниками. Чому обмеження не будемо вводити? На думку медиків це суттєво не вплине на зниження захворюваності. Якщо такі обмеження ввести, то це знищить економіку міста, оскільки більшість суб’єктів господарювання просто перестануть працювати. На вихідні люди мають найбільшу суму виторгу за рахунок чого мають можливість утримувати заклади і найманих працівників. Якщо цього виторгу не буде, то люди припинять діяльність. Це означає, що половина тернополян втратить роботу, а місто втратить надходження, які ми не можемо втрачати тому, що нам треба забезпечувати роботу медичних закладів: купувати обладнання, кисневі точки, медикаменти, засоби захисту, фінансувати роботу громадського транспорту та інші видатки. Тим більше ми входимо у зимовий період коли необхідно купувати газ, постачати тепло, забезпечити зимове прибирання та утримання міста.

В місті до цього часу діють рішення сесії міськради, Комісії з надзвичайних ситуацій у яких чітко передбачено, які обмеження діють у Тернополі. Прошу підприємців максимально дотримуватися обмежень, які рекомендовані МОЗ у частині маскового режиму, дистанції, наявності санітайзерів тощо. Звертаюсь до правоохоронців посилити перевірки тільки в частині цих карантинних обмежень. Поліцейські повинні штрафувати не за те, що підприємці працюють, а у випадку не дотримання санітарних вимог рекомендованих МОЗ.