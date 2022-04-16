Днями від міста-партнера Сувалки (Польща) у Тернопіль надійшов черговий гуманітарний вантаж, в якому містилися тактичні навушники, окуляри, медичні турнікети, медикаменти, армійські сухпайки та камуфляжна форма.

15 квітня уся ця допомога була передана військовослужбовцям тернопільського підрозділу Збройних сил України.

Окрім того, для потреб наших захисників за кошти працівників Тернопільської міської ради було придбано та передано 17 тепловізорів, а також павербанки і тактичні навушники.

«Тернопільським військовослужбовців, які сьогодні перебувають на передовій та мужньо захищають нашу землю від російських загарбників, ми передаємо обладнання, що неодмінно допоможе у подоланні та знешкодженні окупантів, – зазначив Сергій Надал. – Хочу подякувати усім працівникам Тернопільської міської ради, які спрямували частину своєї заробітної плати на придбання 17-ти приладів нічного бачення, павербанків та навушників для наших захисників. Також дякуємо волонтерам, які допомогли доставити це обладнання з Польщі».