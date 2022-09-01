Тернопільська обласна військова обласна адміністрація дозволила розпочати навчання у 53 громадах та 12 обласних закладах. Проходитиме воно в очному режимі, за змішаною формою та онлайн.

Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини розповів голова ТОВА Володимир Труш.

– Всім закладам, які до нас звернулися ми погодили навчання, – сказав Володимир Труш. – Нагадаю, що спеціальна комісія перевірила всі цивільні споруди, де під час повітряної тривоги перебуватимуть учні та вчителі. Майже всі заклади готові, 75,5% з них можуть проводити навчання очно. Частина закладів освіти, ще має подати документи на погодження навчання 31 серпня.

Щодо самого навчального процесу, то цього року всі школи області навчатимуться за семестровою системою. У попередні роки навчальні заклади могли обирати навчання за семестрами або триместрами. При триместровій системі діти вчаться 5-6 тижнів і мають короткі канікули. При семестровій системі період навчання довший і канікули теж довші. Заплановано, що новий навчальний рік триватиме з 1 вересня 2022 до 1 червня 2023 року. Осінні канікули триватимуть з 14 до 30 жовтня, зимові – з 30 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року, весняні – з 27 березня до 2 квітня. Також перші два місяці школярі навчатимуться і по суботах. В цей день будуть скорочені уроки. Усього у вересні-жовтні буде вісім робочих субот. Пізніше ці дні або додадуть до зимових канікул, або будуть додаткові канікули, залежно від ситуації та розвитку подій в суспільстві.