Карантин дещо змінив життя кожного з нас, ми навчились бачити плюси в сидінні вдома, конструктивно використовувати вільний час, згадали про улюблене хобі, зайнялись самоосвітою.

І це добре, адже саморозвиток і професійний ріст не тільки розширюють кругозір, а і сприяють тому, щоб підвищити рівень свого прибутку. Якщо ви не витрачали дарма часу на карантині, то після нього зможете швидше і успішніше реалізувати свій потенціал.

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– поглиблені знання у обраній сфері діяльності;

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