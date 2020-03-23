Паніка або навпаки – повне ігнорування заходами безпеки під час пандемії – головні друзі коронавірусу. І є злочином перед спільнотою та самим собою.

На Тернопільщині, як і в Україні в цілому, оголошено карантин. Ми спрацювали на випередження, аби уникнути масового зараження краян. Закрито заклади громадського харчування та торгово-розважальні центри, ринки, навчальні заклади, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, обмежено пересування в області та обласному центрі, запроваджено дистанційний режим роботи працівників, у тому числі виконавчого апарату Тернопільської обласної ради. Готуються медичні заклади до прийому уражених коронавірусом пацієнтів. Відмінено планові операції.

Опрацьовуватимуть лише ургентні випадки. Всі планові заходи скасовані та усі ресурси направляються на підготовку до боротьби з інфекцією.

Попри відчутну недостатність коштів, обласна рада вже дві сесії поспіль максимально долучається до розв’язання проблем галузі охорони здоров’я краю. Зокрема – під час ІІ пленарного засідання 14 сесії облради депутати виділили додатково кошти на запобігання та боротьбу із коронавірусом, а саме – за погодженням із депутатськими фракціями та профільною комісією сесія прийняла рішення направити 23,5 мільйонів гривень на заходи та закупівлю обладнання на боротьбу із коронавірусом, а саме: комунальній установі Тернопільської обласної ради “База спеціального медичного постачання” – 10 мільйонів гривень на придбання засобів індивідуального захисту та медичного обладнання, у тому числі апаратів штучної вентиляції легень. Також депутати проголосували за виділення 4 мільйонів гривень на реєстрацію попередньо закуплених обласною радою автомобілів швидкої допомоги, а Центру екстреної допомоги – 100 тисяч гривень на оформлення на них документів тощо.

Під час першого пленарного засідання 14 сесії було направлено 1,5 мільйона гривень Тернопільській міській раді для облаштування інфекційних лікарень та ще 1,5 мільйона гривень для медичних закладів області.

Попри це часто неабияке здивування викликає не відповідна до ситуації поведінка краян. Тут реакція деяких тернополян коливається від паніки до повного ігнорування заходів карантину, тобто багато людей не користуються масками, збираються самі у великі групи чи дозволяють це дітям.

Хочу наголосити: такі вчинки лише сприяють масовому зараженню, адже загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи. Тож не будьте легковажними, не панікуйте, а мобілізуйтеся, зберімо всі сили та допоможемо собі, своїм близьким та краянам. Не допустімо поширенню жахливої хвороби. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція – найефективніший спосіб попередження поширення хвороби.

Голова обласної ради Віктор Овчарук