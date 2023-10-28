Із закинутої будівлі біля “Подолян” викинувся 18-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув на місці.

У поліції кореспондентам телеканалу ІНТБ підтвердили і факт смерті юнака, і те, що ознак насильницької смерті на тілі немає. Тому за попередньою інформацією йдеться про самогубство.

Журналістам вдалося з’ясувати, що загиблий цьогоріч вступив до другого училища у Тернополі. Викладачі навчального закладу коментувати випадок самогубства свого студента відмовилися.

Натомість підлітки, які навчалися разом з хлопцем розповіли, що юнак переїхав на Тернопільщину з Херсонщини. Проте адаптовуватися на новому місці йому доводилось самотужки. Адже мати хлопця залишилася на півдні. Він же до вступу в училище жив в одному з інтернатних закладів області.