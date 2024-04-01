У місті Світловодськ Кіровоградської області чоловік скоїв самогубство, відібравши зброю у поліцейського.

Пpо це Суспільному розповіла речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаїв Ольга Проценко.

За її інформацією, вночі 28 березня поліцейські отримали повідомлення про те, що місцевий житель погрожує скоїти самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці, через неадекватну поведінку чоловіка, викликали “швидку” допомогу для подальшої його госпіталізації. Після огляду медиків чоловіка мали доставити до психіатричної лікарні в обласний центр. Біля поліклініки він вихопив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

За даним фактом ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості за частиною 3 статті 367. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Обставини події нині розслідують і поліцейські, сказала Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

“За результатами службового розслідування буде надано правову оцінку діям поліцейських, які перебували на місці події. На час слідства їх та заступника керівника територіального підрозділу по напрямку превентивної діяльності відсторонили від виконання службових обов’язків”.

Водночас, як повідомляє місцеве видання Комерсант український, чоловіка у супроводі загону поліції нібито доправили не до поліклініки, а до Світловодського ТЦК СП. Саме там він відібрав у поліцейського автомат та скоїв самогубство. Щоправда, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Фото ілюстративне