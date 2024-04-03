Пильність то оперативне реагування поліцейського офіцера Чортківської громади Віктора Яцишина допомогли запобігти біді.

Подія трапилася у вівторок, 2 квітня, близько 17 години. Проїжджаючи через міст у Чорткові, поліцейський помітив хлопця, що виліз на верхівку металевої конструкції. Офіцер громади зрозумів, що діяти необхідно швидко та обережно, адже життя людини було в небезпеці.

Правоохоронець почав розмовляти з хлопцем та одночасно викликав екстрені служби. Упродовж майже 15 хвилин шериф намагався всіляко відволікти увагу неповнолітнього.

Рятувальники, які прибули на місце події, зняли 15-річного підлітка з моста за допомогою автодрабини. Надалі його передали медикам.

За словами поліцейського офіцера Чортківської громади Віктора Яцишина, правильно та швидко зорієнтуватися в ситуації йому допоміг професійний досвід та постійне проходження навчань зі службової підготовки.

«Про те, як діяти та спілкуватися в подібних ситуаціях нас навчали під час занять з професійної підготовки поліцейські психологи. Я розумів, що важливо не втратити час, адже йшлося про життя хлопця», – зауважив поліцейський офіцер громади.

Капітан поліції Віктор Яцишин вже майже пів року працює поліцейським офіцером Чортківської громади. До цього упродовж 15 років був тут дільничним. Територія обслуговування поліцейського офіцера громади – це 7 населених пунктів, у яких проживає понад 6 500 осіб. За словами поліцейського, роботи вистачає, але найприємніше – це завжди бачити її позитивний результат.