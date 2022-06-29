Тренери та учні танцювального клубу SDC-Тернопіль станцювали патріотичну сальсу у центрі Тернополі. Відео танцю поширили у соцмережах, аби нагадати всім про Україну та її незламність.

“На жаль, про Україну вже втомлюються говорити. Тому ми вирішили зробити щось таке, щоб нагадати усьому світові про нашу Батьківщину. Оскільки сальсу танцюють в різних країнах, ми виконали саме її, щоб отримати більше поширень. Цей танець – це ще один крок до нашої перемоги”, – розповів ТЕРЕНУ тренер та постановник танцю Костянтин Валігура.

У постановці взяли участь 26 людей. Це тренери та учні танцювального клубу. Готувалися до зйомок 4 тижні, тренування проводили щосуботи.

“Це було позитивно. Люди, які проїжджали та проходили повз, усміхалися. Коли ми танцювали, біля нас проїжджав польський автобус, люди з якого кричали нам: “Слава Україні!”, – розповідає танцівниця Леся Гурецька.

За її словами, сальса зараз дуже популярна на різних вечірках. Також цей танець не вимагає довгих тренувань та підготовки. У своєму патріотичному танці тернопільські танцюристи, крім кубинської сальси, використовували елементи руеди (хороводний танець, що виконується кількома парами одночасно).

“Деякі рухи ми придумували під час підготовки. Ми танцювали у синьо-жовтих та червоно-чорних футболках. Це додало нашому танцю особливого шарму та енергії. Не так важливо, що ти танцюєш, як те, з яким настроєм та емоціями ти це робиш”, – ділиться досвідом постановник танцю Костянтин Вігура.

У цей важкий час дуже важливо розвантажувати себе від негативних новин та емоцій. Треба робити щось, що надихає, таким чином продовжувати своє життя, додає танцівниця Леся Гурецька.

“Перші тижні хотілося тільки плакати, а не танцювати. Це був емоційний ступор. У березні я вирішила рухатись далі та потрохи відновлювати тренування. Зараз у нашому клубі тренуються хлопці та дівчата з Дніпра та Харкова. Багато хто вважає, що танці не на часі, тому поки пропускають тренування. Для мене ж танці – це спосіб емоційного розвантаження”, – розповідає жінка.