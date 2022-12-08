Садочкам та училищам Тернополя виділили кошти на облаштування укриттів

П’ять з половиною мільйонів гривень виділили з міського бюджету на ремонти укриттів у закладах освіти Тернополя. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 7 грудня.

Чотири мільйони двісті п’ятдесят одну тисячу гривень спрямують на поточний ремонт підвальних приміщень (укриттів) із встановленням системи вентиляції для тимчасового захисту людей в закладах дошкільної освіти. Йдеться про садочки №№ 1, 3, 26, 27, 30.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» отримає сто тисяч гривень на поточний ремонт з облаштування тимчасового укриття і сто тисяч гривень для придбання генераторів в тимчасове укриття. А «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» – триста п’ятдесят тисяч гривень на облаштування тимчасового укриття.

Тернопільському вищому професійному училищу №4 імені Михайла Паращука виділили сто дев’яносто дев’ять тисяч гривень на придбання електрогенератора для забезпечення безперебійної роботи газової котельні.

Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола отримає п’ятсот дев’яносто дві тисячі гривень на облаштування тимчасового укриття.