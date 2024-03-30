У ніч із 30 на 31 березня в Україні переходять на літній час. Годинники переводять на годину вперед. Як відзначають медики, це змінює розпорядок дня і є додатковим стресом.

Як зменшити стресову ситуацію розповіли у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Здоровій людині для адаптації до нового графіку потрібно 3-4 дні, але цей процес може тривати до 10 днів. Свіже повітря і регулярні піші прогулянки повинні стати невід’ємною частиною вашого способу життя. Необхідно лягати спати раніше. Таким чином організм зможе адаптуватися до переведення годинників на літній час і зрушення в розпорядку дня.

Постарайтеся уникати стресу і знижувати навантаження на мозок і нервову систему в дні, що передують переведенню годинників, а також в перші тижні після нього. Дослідники з’ясували, що в перші дні після переведення стрілок на літній час кількість нещасних випадків на виробництвах зростає на 5%. Варто дати організму можливість пристосуватися до нового розпорядку дня. Особливо це актуально для людей похилого віку та тих, хто страждає від захворювань серцево-судинної системи. Ризик інсультів після переходу на літній час зростає на 8%.

Дотримуйтеся правильного харчування. Не вживайте жирну і гостру їжу, їжте менше солодкого. Бажано не сідати за кермо. Порушення режиму та брак сну можуть спровокувати стан, в якому краще не управляти машиною. Згідно зі статистикою, в перші дні після переведення годинників кількість ДТП на дорогах зростає. Медики також рекомендують в перші дні після переходу на літній час відмовитися від кави і алкогольних напоїв. Вони можуть негативно впливати на нервову систему і посилити стрес від зміни розпорядку дня.