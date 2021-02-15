Християни східного обряду 15 лютого справляють останнє велике свято зими – Стрітення.

Повна й офіційна назва цього одного з двунадесятих свят богослужбового року – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа, повідомляє Укрінформ.

За Євангелієм, цього дня маленького Ісуса принесли в Єрусалимський храм для обряду посвячення Богу. Сталося це на сороковий день після Його народження. В храмі Богородицю з Немовлям зустрів старець Симеон, котрому було відкрито Святим Духом, що він не помре, поки не побачить очікуваного в Ізраїлі Месію («помазаника», «царя»). За переказами, Симеон чекав на цю подію 350 років. Побачивши немовля Ісуса, він упізнав у Ньому Спасителя. Старець взяв Богонемовля на руки і передрік, що в цій дитині – порятунок для всіх народів.

Суть свята в тому, що прославляється «зустріч» Симеона з Богом – визнання того, що втілення Бога в людину було реальним. Свято відзначається на сороковий день після Різдва Христового і встановлене в IV столітті.

У народі зі Стрітенням, яке ще називали Громницями, або Зимобором пов’язували надії на весну. Вважалося, що цього дня зустрічається зима з літом. З цього приводу казали: «Прийшла громниця – зимі половиця», оскільки «В цей день лютий до березня приїхав».

На честь Стрітення в церквах робили відправи, святили воду й свічки.

Прикмети на Стрітення 15 лютого

У народі зі Стрітенням пов’язували надію на потепління, адже раніше в цей час наступали морози, які вважали останніми перед весняним часом. Звідси й чимало прикмет на погоду, серед яких такі:

Якщо цього дня наступала відлига, то весна буде погана, холодна й сира.

Заметіль на Стрітення передбачала, що весна буде пізньою.

Якщо на Стрітення горобець з калюжі напився – весна наближається.

Тепло на Стрітення Господнє – до ранньої весни.

Випав сніг 14 лютого – означає, що весна буде пізньою та дощовою.

Зоряне небо на Стрітення обіцяє пізню весну.

Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

Якщо на 15 лютого визирало сонце, то вважалося, що останні морози проходять й весна набирає сили. Якщо ж сонце не показувалося взагалі, то 24 лютого вдарять морози.