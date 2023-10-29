Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого Захисника: йому було лише 29 років

Сьогодні у Великоберезовицьку громаду прибуде траурний кортеж з тілом полеглого захисника України Тараса Юзьо.

Близько 13:00 години тіло 29-річного Героя привезуть у рідні Мишковичі.

“Просимо жителів вийти до центральної дороги, щоб віддати останню шану воїну, який у боротьбі за Україну віддав власне життя”, – закликає Великоберезовицька селищна рада.

Парастас розпочнеться 29 жовтня о 17-й годині, похорон – 30 жовтня о 12-й.

У Тараса Юзьо залишились дружина Галина, син Демʼян, мати Наталія, батько Василь, брат Іван, який у лавах ЗСУ обороняє Батьківщину від окупантів.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним, та близьким… Разом з вами розділяємо страшну втрату, біль печалі та скорботи…

Вічна і світла памʼять Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.