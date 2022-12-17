Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло Воїна, котрий загинув під час артобстрілу біля Бахмута

Сьогодні, 17 грудня, у Гримайлівській громаді зустрічатимуть тіло бійця Володимира Мадараша – мужнього Воїна, котрий віддав своє життя за волю та незалежність української держави.

Володимиру було 38 років. У березні цього року чоловік став на захист територіальної цілісності України. Весь цей час Герой оберігав наш із вами спокійний сон…

Вранці 11 грудня, в ході виконання бойового завдання, загинув під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу Бахмутського району Донецької області.

Воїна зустрічатимуть орієнтовно о 12 годині біля фігурки Матері Божої в смт. Гримайлів.