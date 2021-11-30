Новий штам Omicron зафіксували у Південній Африці. Випадки захворювання також зареєстровані і в Європі. Його поширення викликає занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Країни Європейського Союзу та США вже заборонили в’їзд туристам, які подорожують з країн півдня Африки. Адже саме там почав поширюватися новий штам коронавірусу.

“Штам зафіксований у країнах Африки. Також цей штам зареєстрований в Канаді, Австралії, Бельгії та Європі. В нас немає інформації щодо його поширення в Україні. Проте є ризик, що цей штам може бути і в нас. Оскільки населення подорожує і це призводить до поширення вірусу. Таку ж ситуацію ми раніше спостерігали з іншими штамами. За інформацією ВООЗ, новий штам має велику кількість мутацій в білку-«шипі» коронавірусу. За попередніми даними, новий штам може підвищувати ризик повторного зараження коронавірусом”, – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Новий штам COVID–19 «Омікрон» ВООЗ вважає таким, що викликає занепокоєння. За словами експертів, проти нього ефективність вакцини може бути нижчою.