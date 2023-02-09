«Від малюка до школяра» – розвивальні заняття під такою назвою організовують для дітей у Тернопільській обласній бібліотеці. Наймолодші читачі пізнають світ за допомогою пазлів, пальчикових іграшок, цікавих книжкових історій.

Заняття проводять у межах проєкту «Від малюка до школяра». У бібліотеці діти виконують творчі завдання, мета яких – розвинути природні задатки малечі.

«Дітям дуже подобається. Це чудова підготовка до школи або ж до старшої групи дитячого садка. Дитина тут не тільки соціалізується, а й по трохи навчається. Така підготовка дуже важлива насамперед для 5-6 річних діток, які готуються до першого класу», – каже тернополянка Олеся Глубик.

Під час розвивальних занять діти за допомогою пазлів, пальчикових іграшок та цікавих книжкових історій дізнаються про світ тварин. Малюки також виконують ряд творчих занять, завдання яких – соціалізація.