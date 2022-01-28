На шоу “Голос країни-12” прийшла 24-річна киянка Олена Чукаленко, вона виконала композицію Тіни Кароль та Юлії Саніної “Вільна”.

Дівчина змогла розвернути всі тренерські крісла й вразити ще одним талантом – передбаченням майбутнього, пише УНІАН.

“Я – українська циганка”, – поділилася Олена. Тож тренери вирішили попросити поворожити їм.

Олі Поляковій Чукаленко передбачила появу дуже відомої світової пісні. Потапу, ймовірно, поповнення в родині, Дорофєєвій – зміни “з трампліном” на краще. А от Вакарчук волів не чути жодних прогнозів щодо свого майбутнього.

“Йде дуже цікава подія. До неї ви готуєтеся вже достатньо давно. Подія пов’язана з дівчиною. Те, на що ви сподіваєтеся, 100% вдасться”, – сказала Олена Потапу.

Учасниця “Голосу країни” обрала команду Олі Полякової.

Пізніше виявилося, що дівчина є похресницею співака Віктора Павліка. Про це написав сам артист, показавши архівні фото, на яких тримає маленьку Оленку на руках.