На шоу “Голос країни-12” прийшла 24-річна киянка Олена Чукаленко, вона виконала композицію Тіни Кароль та Юлії Саніної “Вільна”.
Дівчина змогла розвернути всі тренерські крісла й вразити ще одним талантом – передбаченням майбутнього, пише УНІАН.
“Я – українська циганка”, – поділилася Олена. Тож тренери вирішили попросити поворожити їм.
Олі Поляковій Чукаленко передбачила появу дуже відомої світової пісні. Потапу, ймовірно, поповнення в родині, Дорофєєвій – зміни “з трампліном” на краще. А от Вакарчук волів не чути жодних прогнозів щодо свого майбутнього.
“Йде дуже цікава подія. До неї ви готуєтеся вже достатньо давно. Подія пов’язана з дівчиною. Те, на що ви сподіваєтеся, 100% вдасться”, – сказала Олена Потапу.
Учасниця “Голосу країни” обрала команду Олі Полякової.
Пізніше виявилося, що дівчина є похресницею співака Віктора Павліка. Про це написав сам артист, показавши архівні фото, на яких тримає маленьку Оленку на руках.
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