Зручний фінансовий помічник потрібен кожному бізнесмену. Ось чому розрахунковий рахунок ФОП — це ключ до ефективного управління вашим бізнесом.
Просто про складне
Розрахунковий рахунок ФОП — це не просто місце для грошей. Він як ваш фінансовий ангел-охоронець. З ним керування коштами стає легким і зрозумілим. Перш ніж відкрити рахунок для ФОП, зверніть увагу на:
- Вигідні умови. Перегляньте тарифи та комісії різних банків. Важливо, щоб рахунок відповідав вашим потребам.
- Онлайн-сервіси. З мобільним банкінгом управління фінансами стає максимально простим. Все під рукою і в будь-який час.
- Підтримка клієнтів. Обирайте банк з дружньою підтримкою, готовою допомогти у будь-якій ситуації.
ТОП-5 причин, чому вигідно відкрити рахунок ФОП у Райффайзен Банку
- Безкоштовний бізнес рахунок перші три місяці. А також усі переваги тарифу “Бізнес Класік”.
- Багатовалютність. Вибираючи рахунок у Райффайзен, ви можете вести бізнес не лише в гривнях, а й в іноземній валюті. Це дає вам свободу та гнучкість у міжнародних операціях.
- Онлайн-сервіси. З Raiffeisen Business Online ви маєте можливість керувати своїми фінансами онлайн, що робить процес управління бізнесом ще більш простим та зручним.
- Віртуальні картки Visa Business для бізнесу та Visa Reward для особистих цілей. Робіть перекази на особисту картку без комісії.
- Персональний підхід. Райффайзен пропонує вигідні еквайринг тарифи, оренду терміналів, термінал у смартфоні, тощо.
Оформлення рахунку
Відкрити розрахунковий рахунок ФОП просто. Чи то відвідавши відділення банку, чи затишно влаштувавшись вдома з ноутбуком — вибір за вами. Банк робить процес максимально зручним та доступним. Послуга призначена для осіб, які:
- зареєстровані як ФОП;
- мають встановлений застосунок “Дія”;
- не мають відкритого бізнес-рахунку у Райф-банку.
Обравши розрахунковий рахунок ФОП у Райффайзен Банку, ви не просто забезпечуєте собі засіб для платежів, але й закладаєте фундамент для росту та процвітання вашого бізнесу. Це ваш фінансовий камінь основи, на якому будується успіх.