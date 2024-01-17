Розрахунковий рахунок ФОП: де та як відкрити

Зручний фінансовий помічник потрібен кожному бізнесмену. Ось чому розрахунковий рахунок ФОП — це ключ до ефективного управління вашим бізнесом.

Просто про складне

Розрахунковий рахунок ФОП — це не просто місце для грошей. Він як ваш фінансовий ангел-охоронець. З ним керування коштами стає легким і зрозумілим. Перш ніж відкрити рахунок для ФОП, зверніть увагу на:

Вигідні умови. Перегляньте тарифи та комісії різних банків. Важливо, щоб рахунок відповідав вашим потребам.

Онлайн-сервіси. З мобільним банкінгом управління фінансами стає максимально простим. Все під рукою і в будь-який час.

Підтримка клієнтів. Обирайте банк з дружньою підтримкою, готовою допомогти у будь-якій ситуації.

ТОП-5 причин, чому вигідно відкрити рахунок ФОП у Райффайзен Банку

Безкоштовний бізнес рахунок перші три місяці. А також усі переваги тарифу “Бізнес Класік”. Багатовалютність. Вибираючи рахунок у Райффайзен, ви можете вести бізнес не лише в гривнях, а й в іноземній валюті. Це дає вам свободу та гнучкість у міжнародних операціях. Онлайн-сервіси. З Raiffeisen Business Online ви маєте можливість керувати своїми фінансами онлайн, що робить процес управління бізнесом ще більш простим та зручним. Віртуальні картки Visa Business для бізнесу та Visa Reward для особистих цілей. Робіть перекази на особисту картку без комісії. Персональний підхід. Райффайзен пропонує вигідні еквайринг тарифи, оренду терміналів, термінал у смартфоні, тощо.

Оформлення рахунку

Відкрити розрахунковий рахунок ФОП просто. Чи то відвідавши відділення банку, чи затишно влаштувавшись вдома з ноутбуком — вибір за вами. Банк робить процес максимально зручним та доступним. Послуга призначена для осіб, які:

зареєстровані як ФОП;

мають встановлений застосунок “Дія”;

не мають відкритого бізнес-рахунку у Райф-банку.

Обравши розрахунковий рахунок ФОП у Райффайзен Банку, ви не просто забезпечуєте собі засіб для платежів, але й закладаєте фундамент для росту та процвітання вашого бізнесу. Це ваш фінансовий камінь основи, на якому будується успіх.