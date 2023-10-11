Зазвичай опалювальний сезон розпочинається після 15 жовтня. Утім, його початок залежить від температури зовнішнього повітря, тобто коли впродовж трьох діб вона буде нижчою за вісім градусів тепла.

– Станом на 11 жовтня середньодобова температура за останні три дні зафіксована Гідрометеоцентром становила: + 9,4, +5,4, +6,4 градусів Цельсія, – повідомила Софія Близнюк, начальниця управління житлово-комунального господарства та енергозбереження ТОВА. – 11 жовтня прогнозується середньодобова температура більше +8 градусів. Адміністрація проводить щоденний моніторинг разом з Гідрометеоцентром середньодобової температури та повідомляє про це територіальні громади. Рішення про початок опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування. Тому опалювальний період в громадах області розпочнеться не одночасно. Процес підключення централізованого теплопостачання, яке на сьогодні у нас є в 14 населених пунктах області, розпочнеться в різний період. Централізоване опалення житлового сектору включається останнім. Першими включають об’єкти соціальної сфери: школи, садочки, поліклініки, лікарні. Якщо рішення про опалювальний період ще не прийняте, то за заявою керівника установи розпочинається подача теплоносія підприємством теплопостачання. Станом на 11 жовтня розпочато подачу теплоносія у Тернополі у два пологові будинки, дитячу обласну лікарню та поліклініку. Цього опалювального періоду заплановано, що буде працювати 1173 котельні, з них 70 – централізоване теплопостачання. При підготовці до опалювального періоду більшість котелень забезпечена резервними джерелами живлення. Тому сподіваємось, що опалювальний сезон пройде без перебоїв, зі стабільною подачею теплоносія.

Софія Близнюк також зауважила, що в умовах військового стану необхідно звертати увагу на енергозаощадження. В пікові години необхідно скоротити споживання електричної енергії: зранку з 8 до 11 та ввечері з 17 до 22 години не включати потужні побутові прилади. Також треба бути готовими до перебоїв з енергопостачанням – мати теплий одяг, ліхтарики, свічки, і подумати якими іншими резервними джерелами можна опалити оселі.