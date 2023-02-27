Співачка Lila’ презентувала нову пісню «Ми разом». У якій розкрила жалі й болі, а також стійкість і відвагу наших людей. І попри те, що ворог хоче нас роз’єднати, ми завжди триматимемося, незважаючи ні на що. МИ РАЗОМ до кінця на всіх фронтах.

“Пісня написана спеціально до річниці війни в Україні. Я вкотре захотіла підняти бойових дух людей, адже за цей рік ми стільки всього пережили разом, що безсумнівно стали однією, великою родиною. МИ всі РАЗОМ від початку до кінця! Завдяки волонтерам, нашому гумору та мемам , які заполонили мережу, безлічі українських пісень в наших навушниках та своєму власному бажанню жити, а не виживати як наші сусіди. Ми всі неймовірні!

Цей реліз для мене особливий, бо всі мої думки та дії спрямовані на підтримку України , адже зараз це найважливіше . Я відчувала велику гордість за те , що ми вистояли аж цілий рік , але в той самий час – великий сум за втраченими людьми , містами та сенсами життя.

Вітаю всіх українців з річницею стійкості та незламності . Нехай ті сили , які ще залишились , допоможуть нам дійти до переможного завершення ворожої агресії . Хочу , щоб наша земля дихала вільно , а очі матерів плакали лише від щастя”, – каже Lila’.