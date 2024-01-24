Магія в музиці: як Лісан написала пісню про героя, а потім зустріла його в реальності. ВІДЕО

24 січня виходить незвичайна пісня Лісан “Я буду чекати тебе”, що була присвячена людині, яку співачка ніколи не бачила.

Пісня “Я буду чекати тебе” була написана в холодну осінь першого року війни. Напередодні важкої та довгої зими співачка дуже переживала про тих, хто захищає країну, хто змушений проміняти тепло рідної оселі на холодний бліндаж. Про тих, кого вона не знає, але усім серцем хоче підтримати. Про всіх тих, хто захищає спокій та життя кожної дівчини, дружини, матері, доньки. Це пісня-лист до кожного захисника з подякою та щирою вірою, що ми обовʼязково його дочекаємося. Ця пісня була про кожного і ні про кого конкретно.

«Невідомий герой» – образ людини, гідної, хороброї, справедливої – втілення шляхетності та відваги; симбіоз войовничої мужності та глибинної мудрості припорошений іронічно-тонким почуттям гумору – майже нереальний, неможливий.

“«Я буду чекати тебе» не з’являлась у світ довго. Спочатку я не могла придумати аранжування, яке б не приховало емоції, які я в неї вклала, а потім мені здавалось, що і самі емоції вже зблякли, а люди – звикли, що ця пісня нікому не потрібна. В якийсь момент я навіть передумала її випускати. І саме тоді я зустріла свого невідомого героя в реальному житті.”

Завдяки своїй сторінці в Інстаграм Лісан познайомилась з воїном, який нагадав їй про цю пісню. Його історія так надихнула співачку, що наступний же день вона взяла мікрофон і прямісінько вдома з першого разу записала цю пісню та закарбувала в ній найщиріші емоції та почуття.

«Я буду чекати тебе» залишилась акустичною. Вона справжня – тільки гітара і голос, а також незвичайна магічна історія, яка вплетена поміж рядків.

“Виснажений боями, два роки я віддавав самого себе найсвятішій справі – захищати – я уже почав забувати кого захищаю, навіщо це все і заради кого. І ти мені нагадала. Нагадала своєю творчістю хто я, що роблю і за що борюся. Я захотів жити. Знову відчув легкий подих вітру, смак їжі, мʼякість води та власне серцебиття…”

Завдяки йому співачка зрозуміла, що її творчість справді може зробити чиєсь життя краще, а герої ось вони – навколо неї. І якщо ти дуже сильно віриш у щось – то воно несумнівно збудеться.

Так пісня змогла подарувати надію одразу двом людям. А значить, що вона зможе надихнути інших.

Кожна композиція Лісан – це підтримка. Людям потрібні люди, музика є відмінним засобом для того, щоб допомогти якнайбільшій кількості людей. Лісан вирішила, що кожна пісня буде мати в собі мету допомогти комусь пережити складні події, покращити настрій, зрозуміти щось для себе. Це музика, яка підбадьорює, допомагає випустити емоції. Лісан піднімає такі вічні теми як кохання, відносини, життя та шлях до себе.

Лісан планує випускати по одному треку в місяць, адже саме такий режим тримає в тонусі і саму співачку, і її слухачів. Вона активно веде соц мережі, прислухаючись до своєї аудиторії і підтримуючи з нею постійний контакт. Співачка проводить благодійні ініціативи, збирає гроші на потреби військових, а також підтримує їх своєю творчістю.

Лісан в соціальних мережах:

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